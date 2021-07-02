Попова заявила, что пандемия COVID-19 не станет последней в истории человечества

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что COVID-19 не станет последним испытанием для человечества.

"Конечно, сегодня очевидно, это не последняя в истории человечества такая пандемия", – сказала Попова в ходе Московского урбанистического форума.

Ранее она рассказала, что туристическая активность россиян поспособствовала увеличению числа мутаций коронавируса внутри страны.

Попова отметила, что в сезон отпусков значительно увеличилась миграция внутри РФ, что привело к большим контактам между людьми, а, соответственно, и к увеличению возможностей для изменения вируса.

