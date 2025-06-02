Новая поликлиника появится в Головинском районе Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Проектирование взрослой поликлиники, рассчитанной на 750 посещений в смену, началось в Головинском районе на севере Москвы. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Учреждение будет находиться по адресу улица Онежская, владение 14Б, недалеко от станции Коптево Московского центрального кольца (МЦК). Площадь поликлиники составит около 5 тысяч квадратных метров. Ее построят на средства Адресной инвестиционной программы.

"На первом этаже поликлиники планируется разместить зоны дежурного врача и врачей-специалистов, зоны для пациентов с ОРВИ, приема анализов и вакцинации, буфет и аптечный пункт. На втором этаже будет обустроено терапевтическое отделение", – отметил руководитель столичного департамента гражданского строительства Алексей Александров.

По его словам, на третьем этаже появятся зоны функциональной и лучевой диагностики, а на четвертом – зона профилактики. Кроме того, в здании планируется разместить административные и служебно-бытовые помещения.

Прилегающую территорию благоустроят. Также в здании будут обеспечены все условия для комфорта маломобильных граждан.

После завершения строительства новой поликлиники местные жители смогут получать качественные медицинские услуги. Возведение учреждения также позволит повысить уровень доступности медобслуживания.

Ранее в столице стартовала реставрация 10-го корпуса Морозовской больницы. Работы ведутся в рамках модернизации. Здание является объектом культурного наследия. Специалистам предстоит обновить фасад, кровлю, кирпичную кладку стен и полы.