Москвичи скачали более миллиона лучевых снимков из электронной медкарты за год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За год жители столицы скачали лучевые снимки из электронной медкарты более миллиона раз. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента здравоохранения Москвы Илья Тыров.

Лучевые исследования начали размещать в электронной медкарте в 2020 году. С того момента пациенты посмотрели более пяти миллионов заключений специалистов.

"В 2021 году мы открыли для пациентов возможность скачать архив с лучевыми снимками из своей электронной медкарты – архив со снимками компьютерных (КТ), магнитно-резонансных томографий (МРТ), рентгенологических, маммографических, флюорографических исследований, а также со снимками инструментальных исследований позитронно-эмиссионной томографии", – цитируют Тырова на портале мэра и правительства Москвы.

Получить доступ к архиву со снимками можно в онлайн-версии электронной медкарты или в приложении "ЕМИАС.ИНФО". Для этого необходимо открыть в электронной карте раздел с исследованиями, выбрать нужный протокол и запросить изображение исследования. Ссылка для скачивания с пятидневным сроком действия в веб-версии и в приложении отобразится по готовности.

Оформить электронную медицинскую карту можно на портале mos.ru при достижении 15 лет. Для этого необходимо иметь московский полис ОМС. При стандартной учетной записи на портале заявку одобрят в течение пяти рабочих дней, при полной – в день подачи заявления.

Ранее стало известно, что специалисты в области лучевой диагностики КНР и Москвы договорились о научном партнерстве. Специалистам из Китая продемонстрировали опыт внедрения искусственного интеллекта в лучевую диагностику, а также поделились другими научными достижениями и результатами.



Собянин рассказал, как искусственный интеллект заботится о здоровье пациентов в Москве