Депздрав Москвы опроверг информацию о "тайных пациентах" в столичных больницах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о работе "тайных пациентов" в столичных больницах. Об этом сообщает ТАСС.

"Все проверки медицинских организаций системы здравоохранения города Москвы проводятся, как правило, силами медицинской инспекции и линейного контроля и строго в установленном порядке", – уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация о "тайных пациентах" в московских больницах. Уточнялось, что такие люди будут проверять персонал больницы и сообщать о нарушениях.

В апреле сообщалось, что Депздрав Москвы проверит больницу имени Иноземцева после сообщения об избиении пациентки. Позднее стало известно, что главный врач медицинского учреждения был уволен.