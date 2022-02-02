Названа эффективность "Спутника V" против "Дельта"-штамма через полгода

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Эффективность вакцины "Спутник V" против коронавируса в условиях доминирования штамма "Дельта" через полгода после вакцинации составляет 70,5%, более чем на 88% вакцина защищает от среднетяжелых, тяжелых и очень тяжелых случаев. Такие данные приводятся в инструкции к препарату.

Согласно документу, эффективность вакцины против "уханьского" варианта коронавируса составляет более 91%.

Ранее главврач Московской городской больницы № 52 Марьяна Лысенко призвала граждан России проходить ревакцинацию от коронавируса раз в полгода. По мнению специалиста, в будущем этот промежуток может вырасти до года.

В России выявлено 12 128 796 случаев коронавируса. За весь период умерли 332 690 человек, выздоровели 10 337 008.

