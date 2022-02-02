Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein

Китайские ученые разработали антитела, способные нейтрализовать "Омикрон" и последующие штаммы коронавируса, говорится в исследовании на портале BioRxiv.

Разработчики синтезировали их из компонентов двух разных видов антител, которые по отдельности не оказывают влияния на "Омикрон". В ходе опытов было выявлено, что из десяти биспецифических антител высокую эффективность против данного штамма показали восемь.

По словам профессора Фуданьского университета Хуан Цзинхэ, данное открытие стало неожиданным, поскольку изначально ученые синтезировали антитела для другого инфекционного заболевания.

Ранее ученые из Университета Вашингтона в Сиэтле обнаружили в организме человека непобедимое антитело к коронавирусу. Его вырабатывают B-лимфоциты. Исследователи выяснили, что, по сути, антитело притворяется рецептором. Такое явление назвали молекулярной мимикрией.

