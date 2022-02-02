В Роспотребнадзоре рассказали о циркулирующем в РФ штамме гриппа

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Циркулирующий в России штамм вируса гриппа H3N2, в отличие от распространенного ранее Н1N1, поражает верхние отделы дыхательных путей. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.

По ее словам, Н1N1 умел активно размножаться в легких, уже на 3–5-й день болезни у пациента могли появиться признаки вирусной пневмонии. Вирус гриппа H3N2 не отличается такой особенностью, а поражает в основном верхние отделы дыхательных путей.

В то же время специалист отметила, что при новом вирусе часто развиваются бактериальные осложнения со стороны нижних отделов дыхательных путей.

"Если после 5–7-го дня болезни кашель стал мокрым, появилась желтая мокрота, выделения из носа приобрели желто-зеленый оттенок, это говорит о присоединившейся бактериальной инфекции", – подчеркнула Пшеничная.

Она отметила, что в этом случае может понадобиться прием антибиотиков.

В 2020 году грипп отступил на фоне связанных с коронавирусом ограничений, но сейчас снова стал набирать обороты. Специалисты отмечают, что подъем заболеваемости затронул все возрастные группы. Таким образом, эпидемические пороги оказались превышены в 57 субъектах страны.

В Роспотребнадзоре сообщили, что вакцинацию от гриппа прошли свыше 68,5 миллиона россиян (47% от численности населения страны).

Ранее сообщалось, что москвичи с симптомами ОРВИ и температурой до 38 градусов могут обращаться за медицинской помощью к дежурному врачу без предварительной записи.

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