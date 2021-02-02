Вирусолог оценил риск вспышки гриппа будущей зимой

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с Москвой 24 заявил, что самоизоляция, ношение масок и прочие антикоронавирусные меры никак не навредят коллективному иммунитету против гриппа.

Ранее специалисты рассказали о возможности серьезной вспышки гриппозной инфекции будущей зимой. По их мнению, она может быть связана с тем, что из-за ограничений по сдерживанию коронавируса пострадал коллективный иммунитет к другим респираторным заболеваниям.

"Коллективный иммунитет ни к чему не пострадает. Изоляция и другие меры – они очень незначительны для того, чтобы нарушить коллективный иммунитет к таким заболеваниям", – заявил специалист.





Владислав Жемчугов доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Особенно это касается гриппа. В прошедшем году привились от гриппа более 70 миллионов россиян. Это уже огромный коллективный иммунитет.

По словам Жемчугова, уже много лет коллективный иммунитет к гриппу формируется именно за счет массовой вакцинации, которая успешно прошла и в 2020 году. "Остальные вирусы – они не столь существенны по тяжести", – добавил специалист.

Что касается следующего года, строить какие-либо догадки о ситуации с вирусом еще рано, отмечает Жемчугов.

"Еще нет прогнозов Всемирного центра по гриппу о том, какие будут штаммы, актуальны ли будут вакцины 2020 года. Как только мы узнаем, какие штаммы прогнозируются на осень 2021 года в северном полушарии, тогда появятся обновленные вакцины. Нужно будет провакцинироваться всем еще и от гриппа, и тогда сформируется мощный коллективный иммунитет и против гриппа, что очень важно, чтобы люди не погибали", – рассказал эксперт.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что носить медицинские маски в общественных местах россиянам стоит и после окончания пандемии. Речь идет о периодах подъема заболеваемости респираторными инфекциями.

В Москве вакцинацию от коронавируса прошли уже более 320 тысяч человек. Из них с момента начала прививочной кампании вакцину получили 175 тысяч пенсионеров.

Каждый день на прививку записываются до 25 тысяч горожан. С 1 февраля запись на процедуру стала доступна через специализированную форму на портале госуслуг.