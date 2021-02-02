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Вирусолог оценил риск вспышки гриппа будущей зимой

"Иммунитет не пострадает": вирусолог – о возможной вспышке гриппа будущей зимой
медицина общество эксклюзив

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с Москвой 24 заявил, что самоизоляция, ношение масок и прочие антикоронавирусные меры никак не навредят коллективному иммунитету против гриппа.

Ранее специалисты рассказали о возможности серьезной вспышки гриппозной инфекции будущей зимой. По их мнению, она может быть связана с тем, что из-за ограничений по сдерживанию коронавируса пострадал коллективный иммунитет к другим респираторным заболеваниям.

"Коллективный иммунитет ни к чему не пострадает. Изоляция и другие меры – они очень незначительны для того, чтобы нарушить коллективный иммунитет к таким заболеваниям", – заявил специалист.

Особенно это касается гриппа. В прошедшем году привились от гриппа более 70 миллионов россиян. Это уже огромный коллективный иммунитет.
Владислав Жемчугов
доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям

По словам Жемчугова, уже много лет коллективный иммунитет к гриппу формируется именно за счет массовой вакцинации, которая успешно прошла и в 2020 году. "Остальные вирусы – они не столь существенны по тяжести", – добавил специалист.

Что касается следующего года, строить какие-либо догадки о ситуации с вирусом еще рано, отмечает Жемчугов.

"Еще нет прогнозов Всемирного центра по гриппу о том, какие будут штаммы, актуальны ли будут вакцины 2020 года. Как только мы узнаем, какие штаммы прогнозируются на осень 2021 года в северном полушарии, тогда появятся обновленные вакцины. Нужно будет провакцинироваться всем еще и от гриппа, и тогда сформируется мощный коллективный иммунитет и против гриппа, что очень важно, чтобы люди не погибали", – рассказал эксперт.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что носить медицинские маски в общественных местах россиянам стоит и после окончания пандемии. Речь идет о периодах подъема заболеваемости респираторными инфекциями.

В Москве вакцинацию от коронавируса прошли уже более 320 тысяч человек. Из них с момента начала прививочной кампании вакцину получили 175 тысяч пенсионеров.

Каждый день на прививку записываются до 25 тысяч горожан. С 1 февраля запись на процедуру стала доступна через специализированную форму на портале госуслуг.

В мире вакцину от коронавируса получило больше 101 млн человек

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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