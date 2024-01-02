Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Медицинской службе Московского метрополитена исполнилось десять лет. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Каждый день врачи заботятся о здоровье более 60 тысяч работников метро. Это основа вашей безопасной и комфортной поездки", – говорится в сообщении.

В составе службы работают более 500 специалистов. Они осуществляют работу в 30 здравпунктах, а также 50 пунктах предрейсовых медосмотров и других отделах.

Во время пандемии COVID-19 медицинская служба создала систему работы не только с зараженными, но с контактными. Это позволило не допустить распространения вируса на предприятии.

Ранее Московский метрополитен анонсировал старт экскурсий для людей с нарушениями зрения с марта 2024 года. В рамках проекта для горожан организуют исторические, военные, обзорные, культурные, архитектурные и детские экскурсии.

