Более 58 млн россиян привились первым компонентом вакцины от COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Более 58,5 миллиона россиян получили первый компонент вакцины от COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
"Сегодня увеличили объемы вакцинации населения, мы выходим уже на цифры выше 650 тысяч человек на сутки", – подчеркнул он.
Министр отметил, что система здравоохранения не только справляется с таким темпом вакцинации, но и может увеличить его до 1 миллиона человек в сутки. По словам Мурашко, в общей сложности в России развернуто более 15 тысяч прививочных пунктов.
При этом в ряде регионов России вакцинация должна проходить активнее, добавил он. Речь идет о Ростовской, Кемеровской, Тульской областях, Камчатском крае, Дагестане, Коми, Северной Осетии – Алании, Ингушетии, Хабаровском крае и Карачаево-Черкесии.
Ранее Владимир Путин в ходе совещания с руководством Минобороны и предприятий ОПК назвал вакцинацию от коронавируса реальным спасением от тяжелого течения болезни и летальных исходов. По мнению президента, именно прививка является универсальным способом защитить себя от вируса.
Путин назвал очень сложной ситуацию с COVID-19 в России
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