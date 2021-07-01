Ученые рассказали, как избавиться от головной боли без лекарств

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Ученые установили, что возникновение головных болей можно предотвратить благодаря употреблению 12 продуктов. Об этом сообщает портал Delish.
Наиболее эффективными продуктами для этих целей являются капуста и шпинат, обладающие большим содержанием магния и фолиевой кислоты. Именно эти элементы оказывают профилактически полезное воздействие на организм. Отмечается, что значительное количество магния также содержат шоколад и бананы.
По данным исследователей, победить головную боль поможет и рибофлавин, который содержится в грибах. Помимо этого, для борьбы с мигренью также эффективны полиненасыщенные омега-3 жирные кислоты, которыми богаты лосось и авокадо.
Другим полезным продуктом оказался сладкий картофель, содержащий витамины В2, В6 и группы С, а также калий, бета-каротин, марганец и ниацин. Все эти микроэлементы снижают активность воспалительных процессов. Также эксперты рекомендуют потреблять брокколи.
Как предупреждают исследователи, кофе также помогает при головных болях, однако употребление этого напитка требует аккуратного отношения: дневная норма кофеина не должна превышать 100 миллиграммов.
Ранее американские ученые пришли к выводу, что употребление в пищу большого количества жирной рыбы и ограниченного – растительных масел помогает облегчить головную боль у людей, страдающих мигренями. Они установили, что рацион, в состав которого входит малое количество растительного масла и большое – жирной рыбы, приводит к снижению на 30–40% как часов головной боли и сильной головной боли в день, так и общего количества приступов мигрени в месяц.
"Доктор 24": мигрень
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