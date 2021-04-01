Спрос на российскую вакцину из-за рубежа превышает возможности производства – Песков

13:45
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Запросов на приобретение российской вакцины со всего мира так много, что производство пока не способно полностью удовлетворить спрос, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
При этом представитель Кремля обратил внимание на высокий уровень доверия к российской вакцине.
"Уровень доверия к отечественным вакцинам в нашей стране высокий, это можно сказать однозначно, и уровень доверия к нашей вакцине, думаю, где-то у миллиарда человек на этой земле как минимум тоже очень высокий", – приводит слова Пескова РИА Новости.
Пресс-секретарь президента прокомментировал вышедший ранее доклад экспертов банка Credit Suisse, в котором на основании проведенных интервью был сделан вывод о якобы низком уровне доверия российского населения к отечественной вакцине.
Он отметил, что Credit Suisse имеет авторитет среди кредитно-финансовых организаций, однако никогда ранее она не славилась исследованиями в области социологии.
"Поэтому я просто не знаю, что это за опрос. И здесь, скорее, можно говорить о доверии к результатам этого опроса", – заключил Песков.
Ранее пресс-секретарь президента уже выступал с заявлением о планах нарастить поставки российской вакцины за рубеж после того, как будет удовлетворен внутренний спрос и позволят объемы производства.
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