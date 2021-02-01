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В Минздраве рассказали, кому и где необходимо носить одноразовые перчатки

"Важно соблюдать меры": в Минздраве рассказали, кому и где нужно носить перчатки
медицина общество эксклюзив

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Переболевшим коронавирусом, а также вакцинированным от инфекции людям по-прежнему стоит носить перчатки в местах, где нет возможности качественно вымыть руки. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказала главный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева.

"Сейчас мы говорим о том, что даже если человек привился, то он все равно должен соблюдать меры предосторожности. С прививкой человек все равно может заболеть, но в легкой форме", – объяснила врач.

Что касается контактного пути передачи вируса, то он, по словам Ткачевой, не является самым популярным. Чаще всего COVID-19 передается воздушно-капельным путем. "Соответственно, мытье рук и ношение перчаток – это тоже часть профилактики, но не самая главная. Все-таки самое важное – носить маску", – заявила гериатр.

Говоря о перчатках, их важно надевать там, где приходится много трогать какие-то поверхности и нет возможности качественно помыть руки после этого. Например, продуктовый магазин: вышли из него, сняли аккуратно перчатки, выкинули – и меньше риска, что вирус остался на руках.
Ольга Ткачева
главный гериатр Минздрава РФ

Ткачева подчеркнула, что эта рекомендация является по-прежнему общей для всех категорий граждан, в том числе привитых и переболевших.

Ранее в результате опроса стало известно, как россияне защищаются от коронавируса на работе. Более половины опрошенных (57 процентов) предпочитают мыть руки и пользоваться антисептиками, носит маски 51 процент респондентов.

Соблюдают социальную дистанцию с коллегами 29 процентов участников опроса, носят перчатки – 14 процентов. Обходятся без мер защиты 13 процентов опрошенных.

За прошедшие сутки в России выявили 17 648 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них клинических проявлений болезни не было у 1 774 человек. В столице за минувший день заболели 2 037 человек.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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