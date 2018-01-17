В России подорожает вино из-за неурожая винограда в 2017 году – СМИ

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Цены на европейские вина в России вскоре вырастут на 10–35 процентов в зависимости от сегмента и страны происхождения продукции, сообщает РБК.

Цены пересмотрят из-за неурожая винограда в 2017 году в главных винодельческих странах Европы – Франции, Италии и Испании, отмечает издание. Недобор урожая из-за весенних заморозков и жаркой погоды летом составил от 20 до 50 процентов.

По прогнозам Европейской комиссии, в винодельческом сезоне 2017/18 года, который начался в сентябре, в Европе произведут 145 миллионов гектолитров вина, что на 14,5 процента меньше, чем годом ранее.

По данным РБК, за 11 месяцев 2017 года в Россию ввезли 4,1 миллиона гектолитров вина на 922,8 миллиона долларов.