В спортивном центре "Планерная" состоится праздник "Лыжня строителей"

16 февраля в олимпийском учебно-спортивном центре "Планерная" состоится спортивный праздник "Лыжня строителей - 2013". В мероприятии примут участие свыше 1500 человек - работников строительных организаций и членов их семей.

Фестиваль приурочен к 25-летнему юбилею создания Стройкомплекса столицы, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

В программе праздника: соревнования по лыжным гонкам, мини-футбол на снегу, полиатлон и лыжные эстафеты.

"Лыжня строителей" является ежегодным мероприятием. Ожидается, что в текущем году в соревнованиях будут участвовать около 1500 человек.

Начало мероприятия - в 11.00.

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