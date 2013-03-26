Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 марта 2013, 05:19

Культура

Горьковскую литературную премию вручат в Москве

Сегодня, 26 марта, в Москве состоится церемония награждения лауреатов Горьковской литературной премии. Как сообщает РИА Новости, мероприятие пройдет на территории многофункционального пространства "Восемь колонн" на Воздвиженке.

Премия вручается по нескольким номинациям: "Фома Гордеев" (художественная проза), "По Руси" (историческая публицистика, краеведение), "Мои университеты" (за высокий профессионализм и беззаветное служение изящной словесности), "Несвоевременные мысли" (критика, литературоведение), "Не браните вы музу мою…" (поэзия).

Горьковская литпремия была учреждена в 2005 году Российским фондом культуры и Издательским домом "Литературная учеба". Через три года в состав учредителей вошел Межрегиональный общественный фонд "Центр развития межличностных коммуникаций".

Среди лауреатов премии прошлых лет — краевед, директор музея Набокова Александр Семочкин, прозаики Борис Евсеев, критик Алиса Ганиева, поэт Константин Ваншенкин, прозаики Владимир Орлов и Роман Сенчин.

литература литературные премии

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика