Горьковскую литературную премию вручат в Москве

Сегодня, 26 марта, в Москве состоится церемония награждения лауреатов Горьковской литературной премии. Как сообщает РИА Новости, мероприятие пройдет на территории многофункционального пространства "Восемь колонн" на Воздвиженке.

Премия вручается по нескольким номинациям: "Фома Гордеев" (художественная проза), "По Руси" (историческая публицистика, краеведение), "Мои университеты" (за высокий профессионализм и беззаветное служение изящной словесности), "Несвоевременные мысли" (критика, литературоведение), "Не браните вы музу мою…" (поэзия).

Горьковская литпремия была учреждена в 2005 году Российским фондом культуры и Издательским домом "Литературная учеба". Через три года в состав учредителей вошел Межрегиональный общественный фонд "Центр развития межличностных коммуникаций".

Среди лауреатов премии прошлых лет — краевед, директор музея Набокова Александр Семочкин, прозаики Борис Евсеев, критик Алиса Ганиева, поэт Константин Ваншенкин, прозаики Владимир Орлов и Роман Сенчин.