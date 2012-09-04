Минэкономразвития не видит ничего плохого в снижении курса рубля

Некоторое снижение курса рубля могло бы быть очень полезно для развития российской экономики, считает заместитель главы Минэкономразвития Андрей Клепач.

"Может быть с точки зрения экономического роста, наиболее оптимальная была бы ситуация стабилизации или даже некоторого снижения курса рубля", - заявил Клепач на слушаниях в Общественной Палате РФ.

Также чиновник отметил, что в обозримом будущем России неизбежно придется столкнуться с определенными волнами снижения курса рубля и ничего страшного в этом он не видит.

Как прогнозирует Минэкономразвития, курс доллара в 2012 году будет составлять 31,3 рубля за год, в 2013 году - 32,4 рубля, в 2014 году - около 33 рублей, в 2015 году - 33,7 рубля, сообщает РИА Новости.

Напомним, что в истории России самое резкое падение курса рубля наблюдалось в так называемый "черный вторник" 11 октября 1994 года. За один день на Московской международной валютной бирже курс доллара вырос с 2833 до 3926 рублей за доллар.