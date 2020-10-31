Якубович рассказал о судьбе подарков в шоу "Поле чудес"

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Телеведущий Леонид Якубович в эфире "Первого канала" рассказал о подробностях съемок шоу "Поле чудес".

Так, практически все подарки из еды, которые дарят гости программы, после шоу съедаются зрителями: презенты выставляют на барабан.

В музей "Поля чудес" попадают лишь самые оригинальные подарки. Таким Якубович назвал портсигар, подаренный ему ветераном в 1996 году. Гость рассказал, что предмет был с ним на протяжении всей Великой Отечественной войны. Однако ведущий изделие вернул владельцу, на нем он обнаружил след от пули.

Кроме этого, Якубович подчеркнул, что во время пандемии съемки проводятся без зрителей, поэтому он сам не знает, куда деваются съедобные подарки.

Программе "Поле чудес" в этом году исполняется 30 лет. Из них Леонид Якубович является ее ведущим 29.

Ранее телеведущий рассказал, что сам ни разу не смотрел свое шоу по телевизору и порой удивляется, почему оно до сих пор продолжает выходить в эфир.

