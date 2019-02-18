Якубович ответил на злые комментарии после раздачи еды на "Поле чудес"

Видео:youtube/Намедни

Ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович рассказал о традиции угощать зрителей в студии после окончания записи. Ранее в Сети появился фрагмент телешоу с раздачей продуктов, который собрал множество негативных комментариев интернет-пользователей.

Отвечая критикам, 73-летний ведущий пояснил, что традиция раздавать снедь, которую принесли на шоу игроки, имеет почти 30-летнюю историю и прежде никогда не вызывала подобного ажиотажа. "Люди, которые это написали, здесь не живут, это иностранные граждане! Они ни наших обычаев не знают, ни языка нашего", − заявил Якубович "Комсомольской правде".

Он также напомнил, что "на Руси-матушке принято испокон веков хлебосольство и гостеприимство". По словам телеведущего, сама съемочная группа "Поля чудес" никогда "не пользуется" привезенными угощениями.

Как пояснил Якубович, после съемок вокруг игрового барабана "собираются люди, обсуждают, как прошла запись". Он добавил, что в передаче участвуют не статисты, а "абсолютно живые люди по пригласительным билетам, наши гости!"

Знаменитый телеведущий назвал традицию раздавать еду "замечательной", подчеркнув, что ему она "безумно приятна и нравится".

Ранее Леонид Якубович рассказал, почему решил стать актером. По его словам, родители привели его в городской театральный кружок при Дворце культуры имени Лихачева, когда будущему шоумену было 14 лет. Именно там он впервые ощутил "удивительное чувство сцены", признался Якубович.