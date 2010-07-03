Якубович раскрыл секреты съемок "Поля чудес"

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Ведущий телепередачи "Поле чудес" Леонид Якубович поделился секретами съемок в интервью программе "Абонент доступен" на радио Baltkom.

Телеведущий отметил, что сам ни разу не смотрел свое шоу по телевизору и порой удивляется, почему оно до сих пор продолжает выходить в эфир. "Я сам не могу объяснить, как эта штука существует 29 лет. Я сам не понимаю, я ни капельки не шучу", − признался Якубович.

При этом он подчеркнул, что испытывает радость всякий раз, когда слышит команду "Мотор!". По словам ведущего, сидя перед экраном телевизора, сложно прочувствовать ту атмосферу, которая царит на съемках программы.

В эфир после монтажа попадает лишь небольшая часть съемочного процесса, в основном вопросы и ответы, пояснил Якубович. "Вся душевность, этот юмор и хохот иногда вырезается, остается вопрос−ответ, что, конечно, снижает настроение программы", − отметил он.

Как рассказал Якубович, дети участников, которым предстоит выступить в эфире, поначалу стесняются. В таких случаях задача ведущего − успокоить их, предложить сперва спеть в тихой обстановке подальше от зрительного зала. Затем они уже вдвоем возвращаются в студию и продолжают петь. Эти трогательные моменты не попадают в итоговую версию передачи, посетовал Якубович.

Капитал-шоу "Поле чудес" выходит в телеэфир с 1990 года. Оно стала российской версией американской программы "Колесо фортуны". Первым ведущим "Поля чудес" был Владислав Листьев. А Леонид Якубович провел свой первый эфир в ноябре 1991 года.