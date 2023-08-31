Драмеди "Великая" о Екатерине II закрыли после третьего сезона

Фото: кадр из сериала The Greate; режиссер – Колин Бакси; производство – Hulu

Студия Hulu закрыла сериал "Великая" о Екатерине II по неизвестным причинам, сообщает Deadline.

Сериал вышел в трех сезонах. Премьера последних серий состоялась 12 мая.

"Великая" должна была стать мини-сериалом, но после успеха первого сезона создатели проекта анонсировали продолжение.

Это история о том, как будущая императрица Екатерина II приезжает в Россию и пытается насаждать здесь западные ценности. Роль Екатерины сыграла Эль Фаннинг, а ее супруга Петра III – Николас Холт.

Ранее сообщалось, что зрителей сериала "Великая" про российскую императрицу Екатерину II рассмешил актерский состав, в котором оказались темнокожие артисты. Так, пользователи Сети удивились, что роль князя Ростова исполнил темнокожий Абрахам Попула, а образ графа Орлова воссоздал британский актер индийского происхождения Саша Дхаван.

Тем не менее нашлись и те, кто указал, что речь идет о сатирическом шоу с элементами абсурда. Например, Екатерина гуляет вокруг дворца с медведем на поводке.

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