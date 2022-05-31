Группа "Город 312" отметит 20-летие презентацией нового альбома

Фото: пресс-служба "Города 312"
23 июня "Город 312" отметит 20-летие, а также представит новый альбом в московском клубе "Урбан".
За два десятка лет группа выпустила огромное количество хитов, сняла 16 клипов, записала 4 альбома, гастролировала по России и за рубежом, а также получила всевозможные премии.
"Здесь и сейчас" станет пятым номерным альбомом, работа над ним велась много лет. Как и дебютная пластинка "213 дорог" (2005), новая практически полностью записана самими музыкантами на собственной студии, со своим звукорежиссером без привлечения саунд-продюсера. Некоторые из треков ("Одинокая", "Мне легко без тебя" и другие) написаны много лет назад, но будут представлены широкой публике впервые.
Специально к премьере команда режиссера Андрея Зубова сняла видеоисторию на песню "Конверт". "Эта композиция не оставляет равнодушным никого, мы были просто обязаны снять на нее видео. Когда команда Зубова предложила нам сценарий, он был принят единогласно. Я не припомню такой идиллии на съемочной площадке за все годы нашего творческого пути", – сказал музыкант группы и автор песни Дмитрий Притула.
Билеты на концерт доступны по ссылке.
Ранее стало известно, что 28 мая в Зеленом театре ВДНХ открылся новый сезон. Все лето там будут проходить концерты эстрадных артистов, театральные постановки, юмористические шоу и творческие вечера. Открыл программу гитарист группы "Кино" Юрий Каспарян с симфоническим оркестром, 3 июня состоится концерт группы "Чиж&Co", а, помимо этого, в течение сезона гостей ждут выступления группы "Моральный кодекс", композитора Кирилла Рихтера, Ирины Дубцовой, Александра Малинина и других.
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