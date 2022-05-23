Музей-усадьба "Архангельское" открывает II летний концертный сезон

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

28 мая в Музее-усадьбе "Архангельское" под открытым небом состоится торжественное открытие II летнего концертного сезона, посвященного 100-летию российского джаза. Гостей ждут известные артисты, громкие премьеры, золотые хиты и теплая "усадебная" атмосфера в одном из красивейших мест Подмосковья.

В афише:

28 мая – "Мегаполис"

29 мая – QUEENtet Сергея Мазаева

4 июня – Евгений Маргулис

11 июня – Антон Лаврентьев и Band

19 июня – Валерий Сюткин & Light Jazz

25 июня – FANTINE

2 июля – Сергей Манукян

9 июля – Мариам Мерабова и проект Армена Мерабова MIRAIF

23 июля – Вадим Эйленкриг

30 июля – Константин Никольский

20 августа – Jukebox trio

27 августа – Sati Ethnica

История Музея-усадьбы "Архангельское" насчитывает более трех столетий. В разное время она принадлежала самым именитым аристократическим династиям России – князьям Одоевским, Голицыным, Юсуповым. Архангельское сегодня – единственный дворцово-парковый ансамбль в Подмосковье, сохранивший все основные элементы планировки и застройки конца XVIII – начала XIX веков: Дворец, парк, аутентичный Театр Гонзаги, малые архитектурные формы, фонтаны, памятники и колоннаду.