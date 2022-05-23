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Москва 24

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Культура

17:18

Музей-усадьба "Архангельское" открывает II летний концертный сезон

культура

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

28 мая в Музее-усадьбе "Архангельское" под открытым небом состоится торжественное открытие II летнего концертного сезона, посвященного 100-летию российского джаза. Гостей ждут известные артисты, громкие премьеры, золотые хиты и теплая "усадебная" атмосфера в одном из красивейших мест Подмосковья.

В афише:

  • 28 мая – "Мегаполис"
  • 29 мая – QUEENtet Сергея Мазаева
  • 4 июня – Евгений Маргулис
  • 11 июня – Антон Лаврентьев и Band
  • 19 июня – Валерий Сюткин & Light Jazz
  • 25 июня – FANTINE
  • 2 июля – Сергей Манукян
  • 9 июля – Мариам Мерабова и проект Армена Мерабова MIRAIF
  • 23 июля – Вадим Эйленкриг
  • 30 июля – Константин Никольский
  • 20 августа – Jukebox trio
  • 27 августа – Sati Ethnica

Возможны изменения. Стоимость билетов – от 2 000 рублей. Возрастная категория – от шести лет. Билет на концерт дает право прохода на территорию парка. Удобный вход и бесплатная парковка находятся у Входа № 3, платная парковка расположена у Входа № 2.

История Музея-усадьбы "Архангельское" насчитывает более трех столетий. В разное время она принадлежала самым именитым аристократическим династиям России – князьям Одоевским, Голицыным, Юсуповым. Архангельское сегодня – единственный дворцово-парковый ансамбль в Подмосковье, сохранивший все основные элементы планировки и застройки конца XVIII – начала XIX веков: Дворец, парк, аутентичный Театр Гонзаги, малые архитектурные формы, фонтаны, памятники и колоннаду.

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