Умерла британская певица Марианна Фейтфулл

Фото: ТАСС/Zuma/Marc Lafon

Известная британская певица Марианна Фейтфулл скончалась в Великобритании в возрасте 78 лет, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на The Guardian.

"Марианна мирно скончалась сегодня в Лондоне в компании своей любящей семьи. Ее будет очень не хватать", – отметил пресс-секретарь певицы.

Музыкант Мик Джаггер, с которым у певицы были отношения на протяжении четырех лет, был опечален этой новостью. Он отметил, что она была большой частью его жизни.

"Ее всегда будут помнить", – уверен музыкант.

На протяжении 60 лет карьеры она выпустила более 20 студийных альбомов. Одним из самых известных ее синглов стал As Tears Go By 1960-х годов, который написали участники рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер и Кит Ричардс. Трек занял высокие позиции в британских чартах. Певица также сотрудничала с такими артистами, как Ник Кейв, Уоррен Эллис, Лу Рид и другими.

В 1980 году Фейтфулл была номинирована на американскую музыкальную премию Grammy в категории "Лучшее женское вокальное рок-исполнение" за альбом Broken English. Также она снялась в кинокартинах "Девушка на мотоцикле" и "Ирина Палм сделает это лучше".