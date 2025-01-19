Жена лауреата "Оскара" Марка Райлэнса, режиссер Клэр ван Кампен умерла в его день рождения

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Жена лауреата "Оскара" Марка Райлэнса, режиссер, композитор и драматург Клэр ван Кампен скончалась на 72-м году жизни, передает Variety со ссылкой на заявление ее семьи.

Отмечается, что ван Кампен умерла 18 января в немецком городе Кассель в 65-й день рождения своего супруга. Причиной смерти режиссера стал рак.

В 1986 году Ван Кампен стала первой женщиной на посту руководителя мюзиклов Королевской шекспировской компании и Королевского национального театра. В 2007 году она была удостоена премии Vero Nihil Verius Award за выдающиеся достижения в искусстве, а также премии Сэма Уонамейкера за работу в "Глобусе".