Британская актриса Джоан Плаурайт скончалась в возрасте 95 лет

Фото: AP Photo/Suzanne Plunkett, File

Британская актриса Джоан Плаурайт ушла из жизни в возрасте 95 лет, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление ее семьи.

В письме указано, что актриса наслаждалась долгой и яркой карьерой в театре, кино и на телевидении на протяжении 70 лет до момента, пока потеря зрения не вынудила ее уйти на пенсию. Последние 10 лет в графстве Сассекс Плаурайт постоянно навещали друзья и родственники, говорится в тексте.

Актриса два раза победила в кинопремии "Золотой глобус". Первую награду она получила за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Колдовской апрель", вторую – за роль в картине "Сталин". Также Плаурайт была номинирована на "Оскар" за участие в ленте "Колдовской апрель".

Среди других известных картин с участием актрисы – "Джейн Эйр" и "Чай с Муссолини".