Актрису Елену Проклову выписали из реабилитационного центра

Фото: ТАСС/Евгений Рухмалев

Актрису театра и кино Елену Проклову выписали из реабилитационного центра. Об этом она рассказала ТАСС.

"Я сегодня приехала домой. У меня, слава богу, улучшение, динамика хорошая. Я думаю, что все будет нормально", – отметила актриса.

Она подчеркнула, что ей предстоит долгий период восстановления.

"Я хочу добиться полного восстановления, поэтому буду над этим работать. Все прекрасно", – заявила артистка.

Проклова рассказала, что медики уже разрешили ей выходить на сцену, но ориентируясь на самочувствие.

"Какие-то легкие спектакли я уже могу играть сейчас, с тем, что посложнее, пока повременю", – сообщила Проклова.

О том, что актриса театра и кино Елена Проклова попала в реанимацию, стало известно 10 января. По словам артистки Людмилы Поргиной, причиной госпитализации стал инсульт, к которому могла привести, вероятно, резкая смена погоды.

Позже Проклова рассказала, что у нее "наилучший вариант инсульта". Она объяснила это тем, что у нее не повреждены ни двигательные, ни умственные функции.

