Актрису Елену Проклову выписали из реабилитационного центра

Фото: ТАСС/Евгений Рухмалев
Актрису театра и кино Елену Проклову выписали из реабилитационного центра. Об этом она рассказала ТАСС.
"Я сегодня приехала домой. У меня, слава богу, улучшение, динамика хорошая. Я думаю, что все будет нормально", – отметила актриса.
Она подчеркнула, что ей предстоит долгий период восстановления.
"Я хочу добиться полного восстановления, поэтому буду над этим работать. Все прекрасно", – заявила артистка.
Проклова рассказала, что медики уже разрешили ей выходить на сцену, но ориентируясь на самочувствие.
"Какие-то легкие спектакли я уже могу играть сейчас, с тем, что посложнее, пока повременю", – сообщила Проклова.
О том, что актриса театра и кино Елена Проклова попала в реанимацию, стало известно 10 января. По словам артистки Людмилы Поргиной, причиной госпитализации стал инсульт, к которому могла привести, вероятно, резкая смена погоды.
Позже Проклова рассказала, что у нее "наилучший вариант инсульта". Она объяснила это тем, что у нее не повреждены ни двигательные, ни умственные функции.
Проклова сообщила, что ее перевели из больницы в реабилитационный центр
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