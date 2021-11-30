Наследники Гуччи раскритиковали фильм Ридли Скотта "Дом Gucci"

Фото: кадр из фильма "Дом Gucci"; режиссер – Ридли Скотт; производство – Metro-Goldwyn-Mayer Pictures
Наследники дизайнера Альдо Гуччи раскритиковали фильм Ридли Скотта "Дом Gucci". Об этом сообщает "Газета.ру".
Итальянское информационное агентство ASNA опубликовало открытое письмо наследников. Они заявили, что семья в картине представлена бесчувственными и невежественными бандитами. Наследники рассказали, что во время создания картины продюсеры не консультировали семьи, поэтому нанесли урон бренду.
В письме отмечалось, что режиссер не отразил инклюзивность компании, так как в 80-е годы женщины занимали там несколько управленческих постов.
"А женщина, которая заказала убийство Маурицио Гуччи, не только в фильме, но и в интервью актеров представляется как жертва, пытающаяся выжить в маскулинной и мачистской корпоративной культуре", – считают наследники.
Ранее сообщалось, что стриминговый сервис Netflix начал производство фильма о британской виртуальной группе Gorillaz. Подробности о предстоящей картине неизвестны, однако сообщается, что она может быть достаточно абстрактной. Неизвестна и дата премьеры фильма.
Представлены новые кадры из фильма "Матрица: Воскрешение"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: