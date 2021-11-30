Наследники Гуччи раскритиковали фильм Ридли Скотта "Дом Gucci"

Фото: кадр из фильма "Дом Gucci"; режиссер – Ридли Скотт; производство – Metro-Goldwyn-Mayer Pictures

Наследники дизайнера Альдо Гуччи раскритиковали фильм Ридли Скотта "Дом Gucci". Об этом сообщает "Газета.ру".

Итальянское информационное агентство ASNA опубликовало открытое письмо наследников. Они заявили, что семья в картине представлена бесчувственными и невежественными бандитами. Наследники рассказали, что во время создания картины продюсеры не консультировали семьи, поэтому нанесли урон бренду.

В письме отмечалось, что режиссер не отразил инклюзивность компании, так как в 80-е годы женщины занимали там несколько управленческих постов.

"А женщина, которая заказала убийство Маурицио Гуччи, не только в фильме, но и в интервью актеров представляется как жертва, пытающаяся выжить в маскулинной и мачистской корпоративной культуре", – считают наследники.

Ранее сообщалось, что стриминговый сервис Netflix начал производство фильма о британской виртуальной группе Gorillaz. Подробности о предстоящей картине неизвестны, однако сообщается, что она может быть достаточно абстрактной. Неизвестна и дата премьеры фильма.

