Режим работы Исторического музея в Москве изменится с 1 сентября

Фото: Агенство "Москва"/Артур Новосильцев

Государственный исторический музей в Москве изменит режим работы с 1 сентября. Об этом сообщается в телеграм-канале культурного учреждения.

По новому расписанию также будут работать Новый выставочный зал, Музей Отечественной войны 1812 года и Выставочный комплекс. Все кассы начнут закрываться на час раньше.

Купить билет онлайн в Покровский собор пока что нет возможности. Касса будет закрываться на 45 минут раньше. Выставка "Путь бриллианта. Чудо природы и рукотворный шедевр" до 10 сентября будет работать по летнему графику.

"Во время празднования Дня города, 9 сентября, Музей Отечественной войны 1812 года будет работать с 10:00 до 21:00. 10 сентября Исторический музей будет открыт с 10:00 до 20:00, Палаты бояр Романовых – с 10:00 до 18:00", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что вход в музей "Эрмитаж" в Петербурге будет бесплатным для школьников и студентов. При входе необходимо показать документ, удостоверяющий личность и подтверждающий принадлежность к категории, прописанной в билете.

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