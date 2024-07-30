Более 800 концертов в зоне СВО провела культбригада Москонцерта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москонцерт, находящийся под ведомством департамента культуры Москвы, принимает активное участие в поддержке Вооруженных сил России. За время, прошедшее с начала спецоперации, его сотрудники провели более 80 выездов, в рамках которых состоялись свыше 800 концертов.

Мероприятия были организованы на предприятиях, в госпиталях, мобилизационных пунктах, а также прифронтовых воинских частях и пунктах временного размещения, передает портал мэра и правительства Москвы.

Так, в декабре 2022 года культбригада Москонцерта впервые направилась в Донецкую и Луганскую народные республики. Начиная с того момента, артисты приезжают в зону проведения СВО каждый месяц.

В числе первых сотрудников культурного учреждения статус ветерана боевых действий получил генеральный директор Москонцерта Илья Бачурин, который выступал в качестве организатора и участника каждого из этих выездов.

Другим владельцем удостоверения ветерана стала артистка Татьяна Сорокина. Она является неизменным участником культбригады.

На протяжении двух лет, в течение которых организовывались эти выезды, на территории Мариуполя проводился большой концерт, посвященный воссоединению с Россией. В нем участвовали приглашенные музыканты и коллективы, в числе которых и культбригада Москонцерта.

Вместе с тем регулярные концерты проходили в полевых и буферных госпиталях, расположенных по всей линии фронта, а также в медучреждениях Москвы и Подмосковья. В их числе Главный военный клинический госпиталь имени академика Н. Н. Бурденко, санаторий "Горки" ФГБУ "Санаторно-курортный комплекс Подмосковье" министерства обороны России и прочие. Выступления артистов проводились там не только на сцене, но и в палатах.

Кроме того, Москонцерт бесплатно приглашал на организованные в столице мероприятия военнослужащих, которые уже видели выступления культбригады на новых территориях. Артисты получили такое поручение от московского департамента культуры.

Вместе с тем в 2023 году в годовщину начала СВО в концертном зале "Зарядье" прошла благотворительная выставка рисунков "Пусть будет так", которую организовала детская культбригада. Экспозиция была посвящена будущему России. В тот же день в честь интернациональной бригады "Пятнашка" в "Москонцерт Холле" состоялся концерт "Друзья "Пятнашки".

Также культбригада регулярно проводила сбор средств, закупку экипировки и организовывала доставку помощи тем, с кем работала на территориях новых регионов. В качестве партнеров выступили фонд Никиты Томилина, чемпионат "Арт-Мастерс", Ассамблея народов России, фонды "Большая страна", "Народный фронт", "Защитники Отечества" и продюсерский центр "Интеграция".

Другим совместным благотворительным проектом культбригады и этих организаций стала доставка книг и учебников в Донецкую республиканскую универсальную научную библиотеку, а также изданий от Государственного музея Востока в Мариупольский государственный университет имени А. И. Куинджи.

Ранее в благотворительный фонд "Народный фронт. Все для победы" была направлена часть увеличившейся на 30% выручки столичных рестораторов за выходные дни 20–21 июля. На поддержку солдат, действующих в зоне СВО, ушло 10% от доходов заведений во время фестиваля "Лето в Москве".