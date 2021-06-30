Фильм "Каникулы" Анны Кузнецовой получит субсидию европейского фонда "Евримаж"

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Фильм Анны Кузнецовой "Каникулы" совместного производства России и Финляндии получит субсидию от европейского фонда "Евримаж", сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.

"Европейский фонд <...> "Евримаж" выделит средства на производство российского проекта "Каникулы" режиссера Анны Кузнецовой. Фильм также создается при поддержке Минкультуры России и рассказывает о детском кружке из провинциальной школы, который проигрывает театральный фестиваль", – говорится в сообщении.

Фонд "Евримаж", созданный при Совете Европы в 1988 году, осуществляет поддержку совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ.

Ранее стало известно, что Фонд кино составил список из 10 российских фильмов, которым будет оказана поддержка. Речь идет о картинах "Джон", "Крысолов", "Кракен", "Мастер и Маргарита", "Праведник", "Подвиг", "Русская пятерка", "100 лет тому вперед", "Ходжа Насреддин" и "Чемпион мира".