Актеры Янковский и Пожарская стали родителями

Фото: instagram.com/ivanfilippovich

Актеры Иван Янковский и Диана Пожарская стали родителями. 26 июня у них родился мальчик, сообщает "Газета.ру".

Ребенка назвали Олегом – в честь деда Ивана, народного артиста СССР Олега Янковского.

"Спасибо, что выбрал именно нас. Наше goldenце. Мы тебя очень любим! Будь самым счастливым в мире, Олег Иванович!" – написала молодая мама в своем Instagram.

Слухи об отношениях артистов появились почти год назад, однако тогда Пожарская опровергла их, отметив, что она замужем за режиссером Артемом Аксененко. Позже он женился на другой девушке, в то же время Янковский расстался со своей девушкой Верой Кинчевой. После этого пара перестала скрывать отношения.

Ранее принц Гарри и Меган Маркл стали родителями во второй раз. У пары родилась дочь, ее назвали Лилибет Лили Диана Маунтбеттен-Виндзор.

Имя девочка получила от своей прабабушки королевы Елизаветы II, которую в семье называют Лилибет, а второе, Диана, – как дань уважения принцессе Диане, ее покойной бабушке.

