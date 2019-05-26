Друзь принес извинения за скандал с подкупом редактора

Магистр телевикторины "Что? Где? Когда?" Александр Друзь извинился за скандал, связанный с попыткой подкупа редактора "Кто хочет стать миллионером?" Ильи Бера, сообщается в отчете с заседания правления международной ассоциации клубов "Что? Где? Когда?".
"Я сожалею о том, что мои действия при участии в телевизионной программе "Кто хочет стать миллионером?" нанесли ущерб репутации МАК "Что? Где? Когда?", – заявил Друзь на заседании правления.
Он принес извинения организации и всем людям, "которым мое участие в телепередаче причинило репутационный, моральный и любой другой вред".
В ассоциации сочли скандал с участием Друзя не имеющим отношения к его деятельности в клубе. Он сохранил должность вице-президента в этой структуре.
При этом комиссию по этике, которой руководил Друзь, ликвидировали.
В феврале Бер сообщил, что Друзь пытался подкупить его. По его словам, магистр "Что? Где? Когда?" хотел обманом получить главный приз – три миллиона рублей. Для этого он предложил Беру выдать ему все вопросы викторины в обмен на долю в выигрыше.
Друзь отреагировал на обвинения спустя сутки. Он подтвердил, что действительно общался с Бером по этому поводу. Однако, по словам знатока, за организацией аферы стоял именно редактор шоу.
После скандала компании-производители двух передач отстранили обоих фигурантов. Первый канал поддержал это решение.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.