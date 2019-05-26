Друзь принес извинения за скандал с подкупом редактора

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Магистр телевикторины "Что? Где? Когда?" Александр Друзь извинился за скандал, связанный с попыткой подкупа редактора "Кто хочет стать миллионером?" Ильи Бера, сообщается в отчете с заседания правления международной ассоциации клубов "Что? Где? Когда?".

"Я сожалею о том, что мои действия при участии в телевизионной программе "Кто хочет стать миллионером?" нанесли ущерб репутации МАК "Что? Где? Когда?", – заявил Друзь на заседании правления.

Он принес извинения организации и всем людям, "которым мое участие в телепередаче причинило репутационный, моральный и любой другой вред".

В ассоциации сочли скандал с участием Друзя не имеющим отношения к его деятельности в клубе. Он сохранил должность вице-президента в этой структуре.

При этом комиссию по этике, которой руководил Друзь, ликвидировали.

В феврале Бер сообщил, что Друзь пытался подкупить его. По его словам, магистр "Что? Где? Когда?" хотел обманом получить главный приз – три миллиона рублей. Для этого он предложил Беру выдать ему все вопросы викторины в обмен на долю в выигрыше.

Друзь отреагировал на обвинения спустя сутки. Он подтвердил, что действительно общался с Бером по этому поводу. Однако, по словам знатока, за организацией аферы стоял именно редактор шоу.

После скандала компании-производители двух передач отстранили обоих фигурантов. Первый канал поддержал это решение.