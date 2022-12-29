Роман Шлинка "Внучка" выйдет на русском языке в январе 2023 года

Фото: azbooka.ru

Роман Бернхарда Шлинка "Внучка" выйдет на русском языке в январе 2023 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу издательской группы "Азбука-Аттикус".

Книга будет выпущена издательством "Иностранка".

"Впервые на русском (будет выпущен. – Прим. ред.) последний роман от автора прославленного "Чтеца". Пронзительная история о столкновении поколений, о невозможности забыть свое прошлое, о парадоксах любви и времени. Месяц релиза – январь 2023 года", – отметили в пресс-службе.

Новую книгу немецкого прозаика перевел Роман Эйвадис. Ранее он уже переводил для русскоязычного читателя книги Шлинка "Правосудие Зельба" и "Обман Зельба".

Ранее сообщалось, что в этом году книги Стивена Кинга стали абсолютным лидером по продажам в России среди изданий в жанре хоррор и триллер. Отмечается, что суммарный тираж его произведений "Кэрри", "Кладбище домашних животных", "Зеленая миля", "11/22/63", "Мизери", "Оно" и других в этом году составил 450 768 экземпляров.

На втором месте расположились книги Говарда Лавкрафта "Зов Ктулху", "Некрономикон", "Хребты Безумия" и другие. Их тираж в этом году составил более 81 тысячи экземпляров. А на третьем – Джей Кристофф с книгами "Иллюминэ", "Империя вампиров", "Неночь", "Темный рассвет", тираж которых составил 58 тысяч экземпляров.



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