Сериал "Дивный новый мир" решили закрыть после первого сезона

Фото: стоп-кадр из сериала "Дивный новый мир", 2020, реж. – О. Харрис, И. Макардл, А. Парекх

Сериал "Дивный новый мир", который сняли по мотивам романа-антиутопии английского писателя Олдоса Хаксли, решили закрыть. Ранее первый сезон показали в онлайн-кинотеатре Peacock от NBC, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на официальное заявление канала.

Руководство сервиса поблагодарило актеров и шоураннеров и пообещало, что дальше будет снимать новые шоу вместе со сценаристом Дэвидом Винером.

Известно, что сериал с бюджетом порядка 100 миллионов долларов находился в разработке пять лет. При этом у шоу "Дивный новый мир" периодически менялся канал, на котором его планировали показывать.

Премьера адаптации антиутопии 1930-х годов состоялась летом 2020-го. События сериала разворачивались в Новом Лондоне XXVI века. Режиссером выступал Оуэн Харрис.

Ранее был назван самый популярный дебютный сериал 2020 года на Netflix. Самой просматриваемой лентой оказалось шоу "Сестра Рэтчед" с Сарой Полсон в главной роли.