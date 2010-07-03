В китайской больнице продавали иголки от капельницы поп-певца

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В китайской больнице 11 сотрудников отстранили от работы после инцидента с продажей иголок от капельницы китайско-сингапурского поп-певца Линь Цзюньцзе, сообщает "Газета.ру".

Артист попал в больницу с простудой после концерта в городском округе Чжэньцзян. Там ему поставили капельницу. После этого иглы и упаковки от раствора для инъекций, который ему вводили, выставили на продажу.

После расследования в первом народном госпитале Чжэнцзяна отстранили от должности специалистов, имевших отношение к делу.

Линь Цзюньцзе считается одним из самых высокооплачиваеммых певцов в Азии. В его дискографии 11 альбомов. В 2007 году он попал в Книгу рекордов Гинесса, подписав за 2 часа 50 минут 3 052 диска.

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