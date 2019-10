Элтон Джон раскритиковал музыку в новом "Короле Льве"

Фото: ТАСС/ZUMA/ZEUS

Певец и композитор Элтон Джон раскритиковал музыку к вышедшему летом анимационному фильму "Король Лев", сообщает газета The Independent.

"Новая версия "Короля Льва" стала для меня огромным разочарованием", – заявил музыкант. Он посетовал, что не удалось внести больший вклад в создание музыки для фильма, поскольку создатели картины "не отнеслись с должным пониманием" к его идеям.

Элтон Джон записал несколько песен к оригинальному фильму 1994 года. За песню Can You Feel The Love Tonight был удостоен премии "Оскар". В современной версии певец сочинил только одну композицию – Never too late.

"Магия и радость были утеряны. Музыкальное сопровождение даже близко не имело того успеха, которого достиг альбом с первым саундтреком, ставший 25 лет назад самой продаваемой пластинкой года", – подчеркнул музыкант.

Он отметил, что несмотря на кассовый успех картины, люди быстро потеряли интерес к используемой в ней музыке.

Новый приключенческий фильм режиссера Джона Фавро стал ремейком мультфильма 1994 года от студии Disney. Кинокартина снята в стиле фотореалистичной компьютерной анимации.

В мировом прокате картина собрала 1,3 миллиарда долларов, став самым кассовым анимационным фильмом в истории.

