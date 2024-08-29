Юрист Соловьев предложил расширить перечень экстремистских музыкальных произведений

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В РФ необходимо расширить список экстремистских музыкальных произведений, а также ввести запрет на демонстрацию любой атрибутики СС. Об этом заявил доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ Иван Соловьев, передает RT.

Юрист уже направил свое обращение в адрес генпрокурора России Игоря Краснова. Он отметил, что предложение приобретает актуальность в нынешнем моменте, когда воюющие против ВС РФ солдаты и наемники противника "демонстративно используют атрибутику СС, совершая военные преступления и глумясь над мирным населением нашей страны".

В своем обращении Соловьев напомнил о случае, произошедшем в Ярославле, где, с его слов, бытовой конфликт перерос в издевательство над исторической памятью россиян. Владельцы нежилого помещения наняли людей, которые каждый день "истязали громкой музыкой жителей дома, несогласных с размещением юридического лица на первом этаже их жилого дома".

Эксперт рассказал, что в 07:00 22 июня, в День памяти и скорби, эти люди на полную громкость включили марш 8-й кавалерийской дивизии СС. После соответствующих жалоб вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, поскольку, согласно данным Минюста, композиция не относится к запрещенной и не является националистической.

Ранее сообщалось, что МВД РФ создаст банк данных россиян, покинувших государство для участия в экстремистских организациях или для обучения в зарубежных центрах недружественных стран. Как говорится в указе Владимира Путина, эти действия – основные направления госполитики в сфере противодействия экстремизму и меры по ее реализации. Также предполагается организация профподготовки правоохранителей и получение ими дополнительного профобразования.