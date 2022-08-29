Ведущим фестиваля "Голосящий КиВиН – 2022" станет Дмитрий Хрусталев

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Дмитрий Хрусталев станет ведущим музыкального фестиваля "Голосящий КиВиН – 2022". Об этом сообщил Первый канал.

"Музыкальный фестиваль "Голосящий КиВиН – 2022" 9 сентября в 21:45 на Первом канале. Ведущий – Дмитрий Хрусталев", – отмечается в сообщении.

В начале февраля Александр Масляков сообщил о заражении коронавирусом. По этой причине он пропустит первые игры нового сезона. При этом Масляков отмечал, что вести игры будут близкие к передаче люди и известные участники КВН.

