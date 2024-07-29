Болезнь легких и бронхиальная астма стали причиной смерти певицы Шинейд О'Коннор

Фото: ТАСС/EPA/Marton Monus

Ирландская певица Шинейд О’Коннор скончалась из-за хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и астмы. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Irish Independent.

Причины также подтверждает свидетельство о смерти певицы.

О’Коннор скончалась в июле 2023 года в возрасте 56 лет. Тело было найдено в ее доме в Лондоне. Известно, что певица боролась с психическими заболеваниями. У женщины также были попытки суицида.

В январе 2022 года певица написала в своем аккаунте в Twitter, что хочет уйти из жизни, так как нет смысла жить после смерти ее 17-летнего сына. После этого поста О'Коннор удалила учетную запись, однако позже восстановила страницу и извинилась за свои слова.