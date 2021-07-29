Музыкальный фестиваль "Ласточка-SUMMEET" перенесен на 2022 год

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Музыкальный фестиваль "Ласточка-SUMMEET" перенесли на 2022 год из-за коронавируса. Об этом сообщила певица Земфира в Facebook.

Мероприятие должно было пройти 28 августа. В рамках фестиваля были запланированы выступления Земфиры, групп Shortparis и Куртки Кобейна.

"В связи с ограничительными мерами в соответствии с Указом Мэра города Москвы №35-УН от 22.06.2021 фестиваль Ласточка-SUMMEET не может быть проведен 28.08.2021 и переносится на 04.06.2022", – написала артистка.

Она также уточнила, что заявленный состав участников останется прежним, а те, кто успели приобрести билеты, смогут воспользоваться ими в следующем году.

Ранее музыкальный фестиваль VK Fest, изначально запланированный на 24 и 25 июля, перенесли на 28 и 29 августа в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в России.