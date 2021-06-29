Трейлер полнометражного приквела "Клана Сопрано" появился в Сети

Видео: YouTube/Warner Bros. Pictures

В Сети появился первый трейлер полнометражного приквела сериала "Клан Сопрано". Его опубликовала киностудия Warner Bros. Фильм в жанре криминальной драмы будет называться "Множественные святые Ньюарка".

Картина расскажет о жизни молодого Тони Сопрано в мире Ньюарка. Главную роль исполнит Майкл Гандольфини. Примечательно, что он является сыном исполнителя роли Тони Сопрано Джеймса Гандольфини.

Режиссером ленты стал Алан Тейлор, сценаристами выступили Лоуренс Коннер и Дэвид Чейз. Премьера фильма в России запланирована на 23 сентября.

Ранее американский писатель Джордж Мартин посчитал финал сериала "Игра престолов", который основан на его серии романов "Песнь льда и огня", провальным. Он пообещал фанатам саги, что напишет новую концовку в последней книге.

