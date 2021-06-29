Работа выставки репродукций картин Ван Гога в Москве приостановлена за нарушение COVID-мер

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Работа выставки репродукций "Ван Гог. Тайны гения и безумца" приостановлена из-за несоблюдения противоэпидемических мер. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.
"29 июня 2021 года за несоблюдение санитарно-противоэпидемических мероприятий специалистами управления приостановлена работа выставки репродукций картин "Ван Гог. Тайны гения и безумца", – говорится в сообщении.
В числе нарушений в ведомстве отметили отсутствие дезинфицирующих средств и игнорирование правил по ношению масок и перчаток. К тому же в помещении не проводилась дезинсекция и обеззараживание воздуха.
"В отношении индивидуального предпринимателя составлен протокол о временном запрете деятельности, протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 6.3 (КоАП РФ)", – подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Материалы дела направлены в суд. Организатору грозит штраф или приостановка деятельности на срок до 90 суток.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила премьер-министра РФ Михаила Мишустина поддержать проект постановления о введении запрета на проведение массовых мероприятий в России из-за эпидемиологической ситуации. По ее словам, запрет касается в том числе политических мероприятий.
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