Прощание с актрисой Светланой Харлап состоится в Москве 30 апреля

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Церемония прощания с советской и российской актрисой театра и кино Светланой Харлап пройдет 30 апреля в морге Централизованного Патологоанатомического отделения клиник ММА имени И. М. Сеченова. Об этом сообщает телеграм-канал Российского академического Молодежного театра (РАМТ).

Прощание начнется в 12:30. В театре уточнили, что на церемонию будет отведено 30 минут.

Харлап ушла из жизни 26 апреля в возрасте 84 лет. За годы своей службы в театре она исполнила более 60 ролей. Среди ее работ – "Приключения Тома Сойера", "Судьба барабанщика", "Белеет парус одинокий" и "Еремино счастье".

Кроме того, Харлап озвучивала кино- и мультфильмы. В телепередаче "Спокойной ночи, малыши" актриса озвучивала героев Хрюшу, Степашку и Каркушу.