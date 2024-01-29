Умерла игравшая у Феллини актриса Сандра Мило – СМИ

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Итальянская актриса Сандра Мило умерла в возрасте 90 лет. Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на родственников актрисы.

Сандра Мило родилась в 1933 году во французском Тунисе. Ее дебютом в кино стала роль в фильме "Холостяк", вышедшем на экраны в 1955 году.

Мило называли одной из муз кинорежиссера и сценариста Федерико Феллини. Она сыграла роли в его фильмах "Восемь с половиной" и "Джульетта и духи". Более того, актриса работала и с другими великими режиссерами итальянского неореализма, в частности с Роберто Росселлини. Всего на ее счету более 100 ролей.

В 2020 году Мило удостоили премии за вклад в кинематограф Ассоциации иностранной прессы в Италии "Золотой глобус". Спустя год аналогичную награду она получила от итальянской киноакадемии "Давид ди Донателло".

