Умерла актриса из фильмов Фасбиндера Элизабет Триссенар

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Австрийская актриса Элизабет Триссенар, которая прославилась благодаря ролям в фильмах немецкого режиссера Райнера Вернера Фасбиндера, умерла в возрасте 79 лет. Об этом заявило издание DPA со ссылкой на адвоката ее семьи Петера Рауэ.

По информации источника, смерть зафиксировали вечером 14 января в больнице Берлина "Шарите".

Элизабет Триссенар родилась 13 апреля 1944 года в Вене. В студенчестве она ходила на курсы актерского мастерства, которые преподавал австрийский режиссер Макс Рейнхардт. В 1964 году Триссенар впервые сыграла в Бернском городском театре, а уже с 1972 по 1981 год актриса работала в составе труппы Франкфуртского драматического театра.

Примерно в то же время Триссенар начала работать с Фасбиндером. Самое первое их сотрудничество было в рамках фильма "Больвизер" (вышел на экраны в 1977 году), после она снялась в таких кинокартинах, как "В год тринадцати лун" (1978 год), "Замужество Марии Браун" (1979 год) и телесериале "Берлин, Александерплац" (1980 год).

За всю карьеру Триссенар снялась практически в 50 фильмах и сыграла в 50 спектаклях.

