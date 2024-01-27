Актриса Вера Молчанова умерла на 82 году жизни

Фото: napokrovke.ru

Умерла актриса театра и кино Вера Молчанова, сообщили в Театре на Покровке, где она служила.

Артистка ушла из жизни в возрасте 81 года. О дате и месте прощания сообщат дополнительно.

"Она была одной из первых, кого С.Н. Арцибашев пригласил в свою труппу, одной из самых верных и преданных Покровке актрис. Ее милые, добрые и очень надежные героини навсегда останутся в сердцах коллег и поклонников театра", – заявили в театре.

Молчанова родилась 25 января 1943 года в Тульской области. Она получила известность по своим ролям в сериалах "След", "Закрытая школа" и других. Актриса служила в Театре на Покровке с 1991 года.