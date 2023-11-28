В РФ требуют компенсацию от рэпера Liaze за исполнение "Песенки крокодила Гены"

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Родные композитора Владимира Шаинского потребовали от немецкого рэпера Liaze (настоящее имя – Илья Рейзвих) компенсации за исполнение "Песенки крокодила Гены". Об этом сообщает ИА "Регнум".

По мнению заявителей, музыкант использовал слова и мелодию без разрешения. Это сочли нарушением авторских прав.

"Мы написали на лейбл и сейчас в процессе переговоров. Обсуждаем: либо он уберет мелодию моего отца из своей композиции, либо заплатит деньги", – сообщил сын Шаинского Вячеслав.

Вместе с этим он рассказал, что рэпер убедил лейбл в решении вопроса с авторскими правами. Там даже не подозревали об использовании мелодии без разрешения.

Фрагмент композиции Шаинского был использован в треке Liaze "2023".

До этого от телеведущей Юлии Высоцкой потребовали 125 тысяч рублей за использование чужих фото еды на ее кулинарном портале. По данным СМИ, один из фотографов случайно увидел два своих снимка на сайте актрисы "Едим дома". Мужчину возмутило использование его интеллектуальной собственности без разрешения.

