Гитарист группы Judas Priest попал в больницу из-за проблем с сердцем

Фото: Rob Grabowski/Invision/AP

Гитарист группы Judas Priest Ричи Фолкнер попал в больницу из-за проблем с сердцем. Информация об этом появилась в официальном Instagram-аккаунте группы.

Из-за произошедшего коллектив решил отложить оставшуюся часть тура по США.

"Мы все посылаем ему (Ричи. – Прим. ред.) любовь и желаем скорейшего выздоровления", – говорится в сообщении группы.

Отмечается, что новые даты гастролей будут объявлены, когда появится новая информация о состоянии гитариста.

Ранее сообщалось, что рок-группа Maneskin посетит с концертами Москву и Санкт-Петербург. Выступления состоятся весной 2022 года.