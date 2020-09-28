В театрах Москвы могут ввести оповещения о соблюдении масочного режима

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский считает необходимым внедрить в столичных театрах систему оповещения граждан о соблюдении масочного режима до конца спектаклей. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Я сегодня получил предписание. Я хочу, чтобы некоторые важные моменты, коллеги, вы услышали. Есть комплекс мер, которые необходимо, чтобы был осуществлен как самими театрами в отношении своей собственной работы, так и в отношении зрителей. Я настаиваю, чтобы наряду с оповещениями в театрах о том, что необходимо выключать телефоны, мы включали оповещения о необходимости соблюдения масочного режима до конца спектакля", – заявил Кибовский.
Он подчеркнул, что считает правильным, чтобы записывали подобные обращения сами артисты, поскольку их голос может попасть в душу зрителя.
Ранее сообщалось, что театры Москвы намерены штрафовать за несоблюдение посетителями масочного режима. За данное нарушение может быть назначен штраф в размере до 500 тысяч рублей, а также может быть приостановлена деятельность учреждения до 90 дней.
Как рассказал начальник отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека управления Роспотребнадзора по Москве Алексей Худобородов, в зрительном зале посетители зачастую находятся без масок, что противоречит санитарным нормам, введенным из-за пандемии коронавируса.
Московские театры оштрафуют за нарушение масочного режима
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: