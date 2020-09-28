В театрах Москвы могут ввести оповещения о соблюдении масочного режима

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Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский считает необходимым внедрить в столичных театрах систему оповещения граждан о соблюдении масочного режима до конца спектаклей. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Я сегодня получил предписание. Я хочу, чтобы некоторые важные моменты, коллеги, вы услышали. Есть комплекс мер, которые необходимо, чтобы был осуществлен как самими театрами в отношении своей собственной работы, так и в отношении зрителей. Я настаиваю, чтобы наряду с оповещениями в театрах о том, что необходимо выключать телефоны, мы включали оповещения о необходимости соблюдения масочного режима до конца спектакля", – заявил Кибовский.

Он подчеркнул, что считает правильным, чтобы записывали подобные обращения сами артисты, поскольку их голос может попасть в душу зрителя.

Ранее сообщалось, что театры Москвы намерены штрафовать за несоблюдение посетителями масочного режима. За данное нарушение может быть назначен штраф в размере до 500 тысяч рублей, а также может быть приостановлена деятельность учреждения до 90 дней.

Как рассказал начальник отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека управления Роспотребнадзора по Москве Алексей Худобородов, в зрительном зале посетители зачастую находятся без масок, что противоречит санитарным нормам, введенным из-за пандемии коронавируса.

